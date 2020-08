A decisão já havia sido anunciada na semana passada, mas ainda não tinha data para entrar em vigor.

“A partir de sábado, as pessoas que regressem de áreas de risco serão obrigadas a fazer um teste. Ou seja, quem regressar de uma área desse tipo deverá trazer um [teste com] resultado negativo com menos de 48 horas ou fazê-lo aqui”, explicou o ministro, Jens Spahn, em conferência de imprensa, realizada hoje em Berlim.

Até agora, qualquer pessoa que regressasse de uma lista de zonas de risco, que inclui a maioria dos países fora da União Europeia, mas também três regiões espanholas (Aragão, Catalunha e Navarra) e, desde quarta-feira, a província belga de Antuérpia, era obrigada a passar por uma quarentena de 14 dias na Alemanha.

“Estou muito ciente de que se trata de uma intromissão na liberdade do indivíduo, mas acho que é razoável. Liberdade nem sempre significa só liberdade, implica também responsabilidade”, disse Spahn.

Esses testes serão pagos pelo Governo por “uma questão de solidariedade”, segundo o ministro.

A Alemanha, onde o ano letivo está a começar esta semana em algumas regiões, tem sido relativamente poupada pelo novo coronavírus, registando 9.175 mortes.