“Vejo que a Alternativa para a Alemanha (AfD) não é apenas um partido populista de direita, mas também o partido da Rússia”, disse Olaf Scholz ao parlamento, como parte de uma sessão de perguntas com o governo.

O governante respondia a uma pergunta do deputado da AfD Stefan Kotré, que classificou as sanções como “inúteis” e “irrealistas” e questionou o que havia contra a colocação do gasoduto Nord Stream II em operação.

Segundo Scholz, o momento é de solidariedade com a Ucrânia e isso, disse, é apoiado por muitos alemães que voluntariamente economizam energia.

A Alemanha, acrescentou o governante alemão, também está a preparar-se para abandonar completamente o petróleo e o gás russos e está a investir na infraestrutura certa.

Scholz, por outro lado, rejeitou a possibilidade de prolongar a vida útil das três usinas atómicas que ainda estão em operação e cuja operação está prevista chegar ao fim no final do ano.