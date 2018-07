Várias pessoas ficaram feridas, na cidade de Luebeck, na Alemanha, depois de um homem ter atacado com uma arma branca os passageiros de um autocarro. O suspeito foi detido.

De acordo com a polícia alemã várias pessoas ficaram feridas depois de um homem, na casa dos 30 anos, ter atacado os passageiros de um autocarro, lotado, na cidade de Luebeck, no norte do país.

O incidente ocorreu no interior de um autocarro em Lübeck, norte da Alemanha, referiu à agência noticiosa DPA um porta-voz da polícia local, sem precisar o número e a gravidade dos ferimentos.

O suspeito foi prontamente detido pelas autoridades.

De acordo com a Euronews o ataque foi exaecutado com recurso a uma arma branca, no entanto Duerk Duerbrook, porta-voz da polícia, não avançou com mais detalhes para além do local do ataque e detenção do indivíduo, afirmando que as autoridades estão ainda a tentar entender as circunstâncias do ataque.