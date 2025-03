A Autoridade Marítima Nacional (AMN) e a Marinha alertaram hoje para um "agravamento considerável" do estado do tempo, nomeadamente da agitação marítima, no litoral norte do continente entre as 06:00 de quinta-feira e as 06:00 de sexta-feira.

Numa nota, a AMN refere que a ondulação será proveniente do quadrante sul-sudoeste, com uma altura significativa que poderá atingir os cinco metros e uma altura máxima de nove metros, com um período médio a variar entre os nove e os 12 segundos. As previsões apontam ainda para ventos do quadrante sul-sudoeste, com uma intensidade média de até 84 quilómetros por hora (km/h) e rajadas que podem ir até 152 km/h. As autoridades pedem a toda a comunidade marítima e à população em geral para adotarem cuidados tanto no mar como nas zonas costeiras, nomeadamente o reforço da amarração e da vigilância das embarcações atracadas e fundeadas, que sejam evitados passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima como molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, assim como evitar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas. Portugal continental e o arquipélago da Madeira vão voltar a ser afetados na quarta-feira por uma nova depressão que vai trazer chuva por vezes forte e acompanhada por granizo e vento, disse à Lusa o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Pedro Sousa. “A partir de quarta-feira aproxima-se uma nova depressão deslocando-se desde o Atlântico ao largo de Portugal continental e que trará novo agravamento do estado do tempo e deverá permanecer alguns dias”, adiantou. A depressão também vai atingir a ilha da Madeira na quarta-feira, com vento e chuva intensa.