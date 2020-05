O responsável realçou também que o conceito de ataque inicial se mantém com o “despacho de meios até dois minutos” em triangulação — com meios das três corporações de bombeiros mais próximos do sinistro –, e com o “primeiro no local até 20 minutos”.

Caso o domínio do incêndio não decorra “até aos 90 minutos iniciais”, é acionado o ataque ampliado com meios mais pesados, acrescentou.

“O território algarvio é muito vulnerável a incêndios rurais e se estes não forem extintos na sua fase inicial podem atingir velocidades de propagação muito elevadas, afetando grande áreas na primeira fases do fogo”, ilustrou.

A pandemia de covid-19 traz algumas alterações no terreno, nomeadamente, “a garantia da existência de um oficial de segurança” nos teatros de operações, com um número significativo de operacionais com a tarefa de “salvaguarda de todos os envolvidos, em especial nas matérias relacionadas com a proteção individual”, de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Vaz Pintou destacou que os bombeiros têm equipamento de proteção individual, que “também protege contra a covid-19″, mas a situação “obriga a uma higienização dos meios e a uma maior preocupação quando não estão em operação”.

O processo de informação pública e de aviso à população é considerado essencial pela ANEPC, envolvendo os órgãos de comunicação social, as Juntas de Freguesia e demais atores locais próximos da população, com especial enfoque no Programa ‘Aldeias Seguras Pessoas Seguras’, já implementado em 42 aglomerados populacionais de elevada perigosidade.

Por fim, o responsável destacou o “aumento do valor da comparticipação” paga pela ANEPC aos Bombeiros que voluntariamente integram o DECIR “em mais quatro euros por bombeiro, por dia”.

Vítor Vaz Pinto enalteceu também o facto de a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) ” promover o habitual protocolo de cooperação” com a ANEPC, a Federação dos Bombeiros do Algarve, as Câmaras Municipais e as Associações Humanitárias de Bombeiros, “com um reforço de 20 euros”, ou seja, mais 2 euros por bombeiro, por dia, do que em 2019.

Assim, cada bombeiro que no Algarve integre o DECIR, voluntariamente, “aufere de um prémio de participação no valor de 74 euros, por 24 horas de serviço, isento de tributações”, o que representa um ??????aumento de 9% relativamente ao ano anterior.

O nível de alerta II decorre até ao final de maio com 783 operacionais e 199 veículos, aumentando para 794 e 202 veículos no mês de junho (nível III) e atingindo o valor máximo nos meses de julho, agosto e setembro (nível IV), com 883 operacionais e 206 veículos.

De 1 a 15 de outubro, fase que volta a corresponder ao nível III, o dispositivo baixa para 818 operacionais e 200 veículos em prontidão.