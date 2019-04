A Boeing tinha desativado automaticamente aquele sinal nos 737 MAX entregues à Southwest, sem informar a companhia aérea. Nem esta nem os pilotos sabiam das mudanças quando começaram a utilizar o avião em 2017, disse à AFP uma porta-voz da Southwest.

Como os reguladores, só foram informados depois da tragédia da Lion Air.

“Após o acidente da Lion Air, a Boeing informou a Southwest que os sinais não funcionavam se não tivéssemos escolhido a opção”, adiantou a porta-voz.

Contactada pela AFP, a Boeing não respondeu no imediato.

Uma avaria no 'software' de controlo de voo tem sido apontada como responsável pelos acidentes da Lion Air e da Ethiopian Airlines, com o mesmo modelo de avião, a 10 de março, causando a morte de todas as 157 pessoas a bordo.

Após este segundo acidente, perto de 60 países interditaram o seu espaço aéreo ou suspenderam temporariamente a utilização de aeronaves Boeing 737 MAX 8.

A Boeing anunciou no início de abril que a partir de meados do mês reduziria a produção do avião de 52 para 42 por mês, para se poder concentrar em solucionar a avaria no 'software' de controlo de voo que tem sido apontado como responsável pelos acidentes.

Segundo a empresa, esta crise já lhe custou mil milhões de dólares (cerca de 896 milhões de euros).