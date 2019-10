Três quartos das amostras de refeições para animais compradas e testadas na Suíça excederam os limites recomendados de bactérias conhecidas por causar infeções gastrointestinais e mais de metade tinha bactérias resistentes aos medicamentos criados para matá-las, relataram investigadores na revista Royal Society Open Science.

"É realmente preocupante termos encontrado bactérias produtoras de EBSL em mais de 60% das amostras", disse a autora principal do estudo, Magdalena Nuesch-Inderbinen, investigadora da Universidade de Zurique, referindo-se a uma enzima que torna alguns antibióticos ineficazes.

"Estas bactérias incluem vários tipos de E. coli, que podem causar infeções em humanos e animais", especificou.

As vendas de alimentos crus para animais de estimação — por vezes chamados de "alimentos crus biologicamente apropriados", ou Barf, na sigla em inglês — aumentaram nos últimos anos, especialmente para cães. Diz-se que dietas do tipo paleolítica aumentam a vitalidade e imunidade caninas, embora existam poucos estudos para validar tais alegações.

De facto, associações médicas veterinárias nos Estados Unidos e no Canadá levantaram preocupações sobre alimentos com carne crua para animais de estimação, com relatos mostrando que são uma fonte de salmonella e yersiniose infecciosa em cães. E isso, disse Nuesch-Inderbinen à AFP, é um problema para os humanos.

"As dietas à base de carne crua podem estar contaminadas com bactérias que são resistentes a vários antibióticos, incluindo aqueles classificados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como extremamente importantes para a medicina humana", afirmou por e-mail.