O morador lembrou também que não houve mais problemas porque o molhe de pedras foi "há cerca de cinco/seis anos intervencionado com apoio da Administração do Porto de Lisboa".

De acordo com o morador, as autoridades chegaram rapidamente ao local depois de terem sido chamadas.

"A força do mar, juntamente com o vento, fez isto. Nem chovia muito na altura", disse Eduardo Ferreira à Lusa.

"Houve uma grande reposição de pedra e é isso que tem protegido ao longo destes anos das intempéries e avanços de mar", disse.

Fonte dos Bombeiros da Trafaria (distrito de Setúbal) avançou à Lusa que a principal estrada de acesso à aldeia da Cova do Vapor sofreu uma rutura no sistema de abastecimento de água, tendo a canalização sido reparada de manhã. No entanto, a forte agitação marítima que ocorreu cerca das 15:00 voltou a danificar o sistema, além de ter destruído parte do alcatrão da via.

A mesma fonte acrescentou que foi aberto um acesso de emergência pela Mata de São João, que vai dar junto às praias, para que a população possa sair.

Entretanto, em comunicado, a Câmara Municipal de Almada avançou que a estrada de acesso “por motivos de segurança, vai permanecer, para já, encerrada”.

“Amanhã [sexta-feira], 02 de março, e logo que as condições do mar o permitam, a Proteção Civil Municipal irá fazer uma nova avaliação dos danos e definir quais as condições necessárias para a reabertura da referida via”, pode ler-se na nota.

Ainda de acordo com a mesma nota, “durante as próximas horas e toda a noite as diversas equipas da Proteção Civil de Almada (bombeiros, Serviço Municipal de Proteção Civil, GNR e Autoridade Marítima) vão continuar no terreno para acompanhar a situação”.

A Lusa constatou no local a presença de retroescavadoras que faziam a limpeza da areia e de várias pedras que foram arrastadas pela força do mar.