Aliás, segundo a Câmara de Almada, a obra é “há muito esperada por moradores e visitantes” da praia da Fonte da Telha e assim todos vão conseguir aceder à zona balnear de uma forma “confortável, segura e tendo em conta a proteção da duna primária ali existente”.

Na nota divulgada, a autarquia anunciou ainda que o mesmo pavimento "será também empregue na intervenção das praias do Rei à Bela Vista, o que mereceu o parecer favorável do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)".

A gestão das praias é uma competência das autarquias e a empreitada não necessitou de autorização do Governo, mas a Câmara de Almada apresentou o projeto à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), ao ICNF e à secretaria de Estado da Conservação a Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território.

Segundo o município, nenhuma destas entidades “apontaram qualquer objeção”.

Na segunda-feira, a APA esclareceu que “não foi emitido qualquer parecer” dos seus serviços sobre a obra em causa, “atendendo a que tal ato não é da sua competência”, mas sim da Câmara de Almada.

No entanto, numa nota escrita enviada à Lusa, defendeu que o projeto “pretende promover e valorizar a praia da Fonte da Telha, designadamente o acesso viário à orla costeira, bem como a contenção das áreas de estacionamento desordenado e abusivo, com a implementação de medidas que impeçam a circulação de veículos para fora das áreas estabelecidas”.

Pelo contrário, a associação ambientalista Zero manifestou-se este domingo contra a intervenção, considerando que as obras em curso vão “impermeabilizar de forma dramática um troço considerável junto à linha de água e à arriba fóssil” e “aumentar o acesso e a implantação de mais atividades numa zona já sensível e vulnerável às alterações climáticas e à subida do nível do mar”.