Antes de uma reunião com García Pérez Iratxe, líder do grupo parlamentar do S&D - Socialistas & Democratas no Parlamento Europeu, que decorreu esta tarde em Lisboa, José Luís Carneiro foi questionado pelos jornalistas sobre os anúncios de Alexandra Leitão, à Antena 1, e de Duarte Cordeiro, no Now, de que não pretendem continuar no Secretariado Nacional do PS após as eleições para líder do PS.

“Eu disse que quero contar com todos aqueles que queiram ajudar o Partido Socialista numa altura difícil como aquela que nós estamos a viver e estou convencido que vamos ter muitos dirigentes, muitos responsáveis a acompanhar os esforços que estão a ser feitos”, começou por responder.

Perante a insistência dos jornalistas sobre se teme que estes dois dirigentes façam uma “liderança sombra” à sua, o candidato a secretário-geral do PS afastou esta ideia.

“Aliás, o Duarte Cordeiro deu-me conta de que tem agora também projetos de outra natureza, nomeadamente projetos de natureza profissional, mas vou contar com ele nos órgãos do Partido Socialista. Posso dizê-lo porque me foi transmitida essa disponibilidade dele e de outros camaradas”, referiu, escusando-se a mais respostas sobre estes temas.

Sobre a reunião iria ter, Carneiro - acompanhado de Marta Temido, coordenadora da delegação portuguesa no Parlamento Europeu – apontou que há “uma reflexão sobre alguns dos temas fundamentais” da vida coletiva, como o modelo de desenvolvimento económico e social, os desafios da tecnologia, da transição digital e energética.

“Está também discussão o que tem que ver com a defesa do estado de direito, a valorização do quadro democrático e da defesa das liberdades e dos direitos fundamentais. É um dos temas que está hoje precisamente a ser discutido por parte dos deputados portugueses e também com os seus congéneres europeus aqui em Lisboa”, enfatizou.

Para José Luís Carneiro, é preciso “aproximar posições e reforçar a defesa dos valores”.

“A sociedade portuguesa não quer no futuro olhar para Portugal e ver imagens como se estão a ver noutras sociedades, a começar por aquela que era uma referência até há muito pouco tempo, nomeadamente a sociedade norte-americana”, apontou.