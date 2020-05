Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) realça o gesto deste militar, que presta serviço na Unidade de Intervenção, em Lisboa, que “foi providencial para que tivesse sido possível salvar uma vida humana”.

A viatura conduzida pelo jovem de 26 anos entrou em despiste na estrada nacional 118 e embateu, “com violência, no rail de proteção, provocando ferimentos graves no condutor”, que ficou encarcerado entre o rail de proteção e a viatura, tendo o veículo ficado totalmente destruído, em resultado do incêndio que se seguiu e das explosões que se fizeram sentir, afirma a nota da GNR.

“Apercebendo-se da gravidade do acidente e que a viatura se tinha incendiado, de imediato e sem hesitação [o militar] correu na direção da viatura em chamas e, desprezando o perigo, conseguiu libertar a vítima, removê-la para um local seguro e manter o contacto com ela até à chegada dos meios de socorro”, acrescenta.