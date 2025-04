Depois do projeto piloto que entrou em funcionamento em dezembro de 2024, em toda a Região de Lisboa e Vale do Tejo, a linha SNS Grávida vai agora ser alargada a todo o país. De acordo com a Rádio Renascença, o anúncio será feito muito em breve.

Segundo Alberto Caldas Afonso, presidente da Comissão Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente e responsável pelo Plano de Reorganização das Urgências de Obstetrícia e Pediatria, a fase-piloto do projeto não podia ter corrido melhor. A obrigatoriedade de contactar o SNS24 para uma triagem telefónica, antes de recorrer às urgências, reduziu em 25% as admissões dos últimos meses.

Para o médico, não há dúvidas. O SNS Grávida "deve manter-se não só porque não há recursos profissionais para assegurar as urgências, como estavam, nas 39 Unidades Locais de Saúde (ULS) do país, como os dados mostram que o modelo garante que as mulheres estão a ser observadas no local apropriado, e com isto já reduzimos 25% dos episódios nas urgências".

Voltando a dezembro de 2024, o então novo modelo de referenciação anunciava também a criação de incentivos, ainda em desenvolvimento, para atrair mais obstetras para o Serviço Nacional de Saúde. São estudos que ainda não saíram do papel, mas, no entanto, Alberto Caldas Afonso garante à Rádio Renascença que já entregou a sua proposta à Ministra da Saúde.

Entre os 1.900 obstetras que há no país, só 76 trabalham no SNS, e destes, 40% têm mais de 55 anos e, por isso, não são obrigados a fazer urgências.

“Tenho uma profunda convicção que sem incentivos não se consegue resolver este grave problema. Os médicos foram o grupo profissionais que mais poder de compra perdeu. E quando há outras solicitações, seja do setor privado ou do estrangeiro, não é difícil perceber o que acontece”, diz o presidente.

O que é o SNS Grávida?

O SNS Grávida é um programa do Serviço Nacional de Saúde que obriga as utentes a contactarem a linha SNS 24 para uma triagem telefónica, antes de obterem acesso às urgências de Obstetrícia e Ginecologia do SNS.

Assim, as utentes nem sempre são encaminhadas para as urgências, de acordo com os sintomas que apresentam. Entre as respostas estão centros de saúde ou a marcação de consultas abertas.

O projeto piloto entrou em funcionamento na Região de Lisboa e Vale do Tejo e vai agora ser alargado a todo o país.

Qual é o objetivo?

A linha SNS Grávida foi criada com o objetivo de descongestionar as urgências desta especialidade e melhorar o atendimento e a qualidade dos cuidados de saúde prestados às grávidas.

Além disso, foi também criado para dar mais autonomia, segurança e informação às utentes, que conseguem assim distinguir o tipo de cuidado mais adequado para a situação individual de cada uma, com a ajuda de profissionais de saúde.

O que acontece se for à urgência sem ligar?

O SNS afirma que se as utentes se dirigirem às urgências de Obstetrícia e Ginecologia sem referenciação prévia do SNS24, serão informadas da necessidade de efetuar o contacto telefónica antes da admissão e "asseguradas no local um meio de contacto".

Se a situação for urgente, devo contactar o SNS Grávida?

Em situação de emergência em que as utentes apresentem sintomas como perda de consciência, convulsões, dificuldade em respirar, hemorragias, traumatismos graves ou dores muito intensas, devem ligar imediatamente para o 112 ou dirigirem-se a uma urgência.