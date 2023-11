O Senado confirmou Franchetti com uma votação esmagadora de 95-1 e os senadores devem agora confirmar dois outros oficiais superiores ainda hoje — o general David Allvin para chefe do Estado-Maior da Força Aérea dos EUA e o tenente-general Christopher Mahoney para comandante assistente do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA.

Se vier a ser confirmado, Mahoney poderá assumir imediatamente o cargo de comandante interino, assumindo temporariamente o cargo depois de o general Eric Smith, o comandante, ter sido hospitalizado no domingo, após sofrer uma emergência médica na sua residência oficial em Washington.

Franchetti, até agora vice-chefe de operações da Marinha, possui ampla experiência de comando: oficial de guerra de superfície, já liderou todos os níveis comando, chefiando a 6ª Frota dos EUA e as Forças Navais dos EUA na Coreia.

Franchetti foi a segunda mulher a ser promovida a almirante quatro estrelas e fez várias missões, tendo sido comandante de um contratorpedeiro naval e fez duas passagens como comandante de grupo de ataque de porta-aviões.

Várias mulheres serviram como secretárias do serviço militar como nomeadas políticas, mas nunca como sua principal oficial uniformizada, como é o caso da almirante Linda L. Fagan, que é comandante da Guarda Costeira, mas não é membro do Estado-Maior Conjunto.