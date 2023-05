De acordo com a estimativa rápida da atividade turística, "o setor do alojamento turístico registou 2,7 milhões de hóspedes e 6,8 milhões de dormidas em abril de 2023, correspondendo a crescimentos de 16,5% e 13,8%, respetivamente (+30,7% e +26,8% em março de 2023, pela mesma ordem)".

Comparativamente a abril de 2019 (pré-pandemia), "registaram-se crescimentos de 17,5% nos hóspedes e 14,3% nas dormidas", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"No conjunto dos primeiros quatro meses de 2023, as dormidas aumentaram 30,0%, mais 16,7% nos residentes e mais 37,1% nos não residentes", adianta.

Face ao período homólogo de 2019, "as dormidas cresceram 14,2%, mais 19,9% nos residentes e mais 11,8% nos não residentes", acrescenta.

"Em abril, 19,6% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (29,4% em março)", lê-se no documento.

No mês passado, "o mercado interno contribuiu com 2,0 milhões de dormidas (+7,3%) e os mercados externos totalizaram 4,8 milhões de dormidas (+16,8%)", lê-se no comunicado.

Comparativamente a abril de 2019, "observaram-se aumentos de 21,1% nas dormidas de residentes e 11,6% nas de não residentes".

No que respeita às dormidas de residentes no Reino Unido (18,1% do total das dormidas de não residentes em abril), estas "aumentaram 9,6% relativamente a abril de 2019".

Já o mercado espanhol, com uma quota de 11,9%, "aumentou 2,3%, enquanto o alemão (quota de 11,4%) diminuiu 2,1%", enquanto o mercado do Canadá "destacou-se com o maior crescimento face a abril de 2022 (+89,5%)".

Relativamente a abril de 2019, "as dormidas de residentes aumentaram em todas as regiões, destacando-se a Região Autónoma da Madeira (+105,4%)".

As dormidas de não residentes evoluíram em todas as regiões, "mas de forma menos expressiva no Algarve (+1,7%)".

Por sua vez, "a taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos de alojamento turístico (50,8%) aumentou 3,3 pontos percentuais em abril (39,3%, +5,9 pontos percentuais em março)", refere o INE na estimativa rápida.

"A taxa líquida de ocupação-quarto (59,8%) aumentou 3,9 pontos percentuais (50,1%, +8,1 pontos percentuais em março)", acrescenta.

Em comparação com igual mês de 2019, observaram-se crescimentos de 2,6 e 3,8 pontos percentuais, respetivamente.