Este é um dos muitos aspetos abordados pelo relatório “World Migration Report 2020” (WMR 2020) que hoje foi divulgado em Genebra pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), liderada pelo português António Vitorino desde outubro de 2018.

“Deslocamentos em larga escala desencadeados por riscos relacionados com o clima e com as condições meteorológicas ocorreram em muitas partes do mundo em 2018 e 2019, incluindo em países como Moçambique, Filipinas, China, Índia e Estados Unidos da América”, refere o extenso relatório com quase 500 páginas.

O documento destaca, por exemplo, o caso das populações dos países do sul da Ásia, que “são particularmente vulneráveis a fenómenos lentos e rápidos relacionados a desastres naturais e às alterações climáticas”.

“À exceção do Afeganistão, onde o conflito e a violência desempenharam o papel principal na fuga das pessoas das respetivas casas, os desastres naturais foram responsáveis pela maioria dos deslocamentos no sul da Ásia em 2018”, sublinha o documento, destacando o número estimado de 3,3 milhões de novos deslocamentos nesta zona geográfica na sequência de desastres naturais repentinos ocorridos no ano passado.