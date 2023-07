A Altice International reagiu, esta manhã, às buscas e detenções dos altos cargos da empresa a semana passada. Em comunicado enviado às redações diz ter tido conhecimento do caso em que "a Altice Portugal foi, alegadamente, defraudada como resultado de más práticas e má conduta de certos indivíduos e entidades externas".

Tal como havia já dito a Altice Portugal, salienta que a "Altice Portugal e as suas subsidiárias foram impactadas e, por isso, vítimas desta fraude".

Por fim, reforça estar a trabalhar para proteger os interesses do grupo e de todas as partes interessadas. Lembra que Altice Portugal está a cooperar com as autoridades e continuará disponível para auxiliar em toda a investigação. Por seu lado, a Altice International diz que tal como as suas filiadas também afastou, dando uma licença a representantes legais, gestores e empregados enquanto a investigação decorre. À semelhança do que já tinha sido comunicado pela empresa mãe, lembram que uma investigação interna está em curso "em Portugal e em todas as jurisdições".

A empresa acrescenta ao comunicado que, "com efeitos imediatos", vai "rever e reforçar o processo de aprovação de todas as procurações, pagamentos, ordens de compra e processos relacionados", tanto em Portugal como a nível da Altice Internacional. E diz ainda que junto dos conselheiros jurídicos estão ainda a avaliar todas as opções legais.

Termina referindo que as operações da empresa permanecem inalteradas, e continuam "a levar a cabo os negócios com a maior integridade, e no melhor dos interesses de todas as partes interessadas", priorizando clientes e empregados.