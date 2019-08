Na rede fixa, "temos registo de clientes afetados, sobretudo nas regiões Norte e Centro, sendo que os serviços já estão a ser repostos. As equipas da Altice Portugal têm tido especial enfoque nos distritos mais afetados: Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Braga, Porto e Portalegre", segundo a informação divulgada.

A empresa liderada por Alexandre Fonseca salienta que "mesmo as redes de comunicações mais avançadas são muito sensíveis a este tipo de situações meteorológicas, como foi o caso da tempestade Leslie, em 2018, ocasião em que as redes sofreram um impacto muito superior aos incêndios de 2017".

Na sequência do aviso laranja decretado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), "a Altice Portugal ativou o seu plano de emergência, estando em total e estreito contacto com esta entidade, com a Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom), EDP e com as equipas no terreno".

A empresa refere ainda que "foi aberta uma 'war room' na sede da Altice Portugal onde o trabalho das equipas no terreno e a reposição das ligações é monitorizada a todo o momento por uma equipa multidisciplinar".