Fonte oficial do BE adiantou à agência Lusa que o pedido de audições conjuntas nas Comissões Parlamentares de Economia, Inovação e Obras Públicas e de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto sobre o processo de venda da Media Capital ao Grupo Altice, vai dar entrada na Assembleia da República na segunda-feira.

Os bloquistas querem, assim, ouvir no parlamento os reguladores Autoridade Nacional de Telecomunicações (ANACOM) e Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), os conselhos de administração da RTP, da Impresa e da Media Capital, bem como as direções de informação da RTP, SIC e TVI.

São ainda pedidas as audições do Conselho de Administração da NOS, Vodafone e Altice.

No texto do requerimento, o BE refere que “a Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu abrir uma investigação aprofundada à compra da Media Capital pela Altice”.

Na nota, a autoridade considera que “à luz dos elementos recolhidos até ao momento, existem fortes indícios de que a aquisição do Grupo Media Capital pela Altice poderá resultar em entraves significativos à concorrência efetiva em diversos mercados, tanto ao nível da produção de conteúdos e da concorrência entre canais de televisão e mercados de publicidade, como, também, ao nível dos mercados de telecomunicações e de oferta de televisão por subscrição”.