Ao longo dos últimos 20 anos, “Macau tem observado escrupulosamente as disposições da Lei Básica de Macau (miniconstituição) esforçando-se por proteger e respeitar em pleno o exercício independente do poder judicial”, afirmou a secretária para a Administração e Justiça de Macau, Sónia Chan, no seu discurso de inauguração do 1.º Congresso dos Advogados de Macau.

“O sistema judicial serve como última linha de defesa da equidade e justiça social”, reforçou.

Na mesma linha, o presidente da Associação dos Advogados de Macau, Jorge Neto Valente, enfatizou que “a Lei Básica é o diploma jurídico que dá forma jurídica ao um ‘país, dois sistemas'”.

Quanto aos desafios que a profissão da advocacia enfrenta nos próximos anos, os dois destacaram que a aposta deve passar pela construção de centros de arbitragem e de mediação para a resolução de litígios e de disputas

“Macau não possui de estruturas de centros de mediação em comparação com China e Hong Kong”, afirmou Neto Valente, apelando para que o executivo de Macau permita a entrada de peritos internacionais e da China, independentes, que possam reforçar o território neste capítulo.