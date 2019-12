Esta ação integra-se no apelo à semana de luta dos estudantes do Ensino Básico e Secundário, lançado pela Associação de Estudantes da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, de Almada.

“Estamos a fazer uma manifestação para ter melhores condições na escola, como mais funcionários, menos filas, menos carga horária e o fim dos exames nacionais para aqueles que não precisam”, disse à Lusa, Joana Filipa, de 15 anos, do 10.º ano de escolaridade.

A aluna, que distribuía panfletos pelos colegas, apelava à adesão ao protesto, embora fossem poucos os que paravam para ouvir as razões da manifestação.

“Esperamos que participem para a escola perceber que esta é uma manifestação pelos nossos direitos”, disse à Lusa.

Digo Mendes, do 10.º ano, referiu que “os alunos lutam para tentar fazer com que a escola melhore um pouco, para que haja menos filas e para que seja reduzida a carga horária”.

No âmbito do apelo lançado pela escola de Almada, realizou-se na segunda-feira um protesto na Escola Rodrigues de Freitas, também no Porto, estando já agendado para quarta-feira uma outra ação na escola do Padrão da Légua, concelho de Matosinhos.