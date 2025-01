De acordo com o The Times of Israel, esta decisão surge após intensas negociações no último dia com a Jihad Islâmica Palestiniana, que estará a manter Arbel Yehud refém.

Por sua vez, o The Jerusalem Post avança que outro dos reféns libertados será Agam Berger, uma mulher soldado de 20 anos. O terceiro elemento será um homem, mas ainda não foi divulgada a sua identidade.

Além destas três libertações está previsto que outras três pessoas sejam libertadas no próximo sábado, o que significa que o Hamas vai devolver seis pessoas a Israel esta semana.

De recordar que Israel acusou ontem o grupo islamita Hamas de violar o acordo de cessar-fogo em Gaza, no dia em que foi feita a segunda troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos, sendo libertadas quatro mulheres militares.

“O Hamas não cumpriu com as suas obrigações de primeiro libertar as mulheres civis israelitas”, disse o porta-voz do exército israelita, Daniel Hagari, numa breve declaração feita logo após a confirmação de que as reféns tinham entrado em território israelita.

Nos últimos dias, a imprensa israelita referiu que Israel tentou pressionar para que Arbel Yehud fosse uma das mulheres libertadas e, no sábado, o gabinete do primeiro-ministro divulgou uma nota a afirmar que Telavive não permitirá que os palestinianos regressem ao norte de Gaza enquanto aquela refém não for libertada.