“Estamos todos no andar de cima da escola porque no andar de baixo a água está acima da cintura e continua a correr com força”, disse à Lusa um dos professores da escola.

“Está muito mau isto”, explicou, referindo que estão no local alunos e professores de vários anos, desde o pré-escolar.

A ribeira de Bidau, perto da escola, transbordou as margens, com uma forte corrente a arrastar lama e pedras pelo portão da frente, na direção do cemitério de Santa Cruz.

Uma forte chuva causou cheias em vários pontos da cidade de Díli ao final da tarde, com várias ribeiras a transbordar e a afetar casas e pequenos comércios.

“A situação está muito grave em vários pontos da cidade. Uma situação a que é difícil responder agora porque continua a chover bastante”, disse à Lusa um residente.