De acordo com a AMA, esta encontra-se "com uma disrupção na sua rede em virtude de um ataque informático", tendo o CNCS" sido notificado do incidente de 'ransomware' [em que é pedido um resgate] que hoje comprometeu as infraestruturas geridas" pela entidade.

Segundo o Centro Nacional de Cibersegurança, trata-se de um "impacto substancial ao nível dos serviços suportados por esta entidade, tais como a Autenticação.Gov e o Gov.ID".

O CERT.PT "está a acompanhar o incidente e a prestar apoio ao nível das medidas de mitigação e na fase de recuperação", adianta o CNCS.

Por sua vez, a AMA informa que está "preventivamente indisponível o acesso a diversas plataformas e serviços digitais que podem ter impacto direto na atividade de várias entidades públicas e privadas".

Foram ativados "de imediato os protocolos de segurança para responder a este tipo de ataques, de modo a restabelecer a normalidade de todas as operações, estando igualmente envolvidas as autoridades nacionais competentes em matéria de cibercrime", refere a AMA, acrescentando que qualquer evolução ou novos desenvolvimentos relevantes sobre o tema "serão comunicados oportunamente de imediato".

Entre os afectados contam-se:

https://www.ama.gov.pt/web/agencia-para-a-modernizacao-administrativa/chave-movel-digital

http://eportugal.gov.pt

https://www.gov.pt/nova-area-reservada

a autenticação para o SNS 24 que é feita via

https://autenticacao.gov.pt/

Estes servidores "estão a dar erro aplicacional 5xxx estando a ser afetados os sites e os acessos através das aplicações móveis como a id.gov.pt Às 16h30 continuavam em baixo é o efeito segundo o Centro Nacional de Cibersegurança de um ataque de ransomware.