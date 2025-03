Entre as 9h36 e as 11h29 de amanhã, o sol vai estar coberto pela lua, precisamente 19 anos depois do último eclipse solar parcial visível em Portugal.

Assim, o sol ficará com uma aparência semelhante à da lua crescente durante quase duas horas. O eclipse será visível em todo o país, mas é nos Açores que os observadores terão a melhor visibilidade em território português. Em Ponta Delgada, mais de metade metade da área do Sol ficará coberta pela Lua, com uma taxa de cobertura de cerca de 58%. Em Lisboa, este valor rondará os 40% e atingirá o seu auge por volta das 10h30 de sábado.

O melhor local para ver o eclipse será num ponto alto, como uma serra ou uma varanda, mas atenção, é preciso cuidado. Para aqueles que quiserem observar o eclipse diretamente, é recomendado o uso de óculos próprios, para proteger a vista humana dos riscos da radiação visível, infravermelha e ultravioleta. Os óculos são vendidos nas farmácias ou outros locais com autorização. O Observatório Astronómico de Lisboa alerta que "Uma má utilização dos filtros solares ou de aparelhos de observação, assim como a observação directa, podem causar cegueira instantânea ou gradual sem regressão”. Não se devem usar óculos de sol normais, e muito menos radiografias.

O último eclipse solar parcial deste género aconteceu a 29 de março de 2006, há exatamente 19 anos. Não é coincidência, uma vez que se trata de um ciclo metónico, uma ocorrência astronómica que faz com que a cada 6.939,69 dias, a Lua volte a coincidir na mesma posição, em relação à Terra e Sol, no mesmo dia do ano, na mesma região, explica o astrónomo Alejandro Sánchez ao El País.

Este vai ser o primeiro de uma série de fenómenos astronómicos que chegam a Portugal até agosto de 2026, quando haverá um eclipse quase total do sol. Ainda este ano, haverá um novo eclipse lunar a 7 de setembro e desta vez, será total e visível em todo o país.