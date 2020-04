Depois de, no final de março, o comissário para a Justiça e Consumidores, Didier Reynders, ter enviado uma carta a apelar à cooperação das plataformas de comércio eletrónico Allegro, Amazon, AliExpress, Bing, CDiscount, eBay, Facebook, Google, Rakuten, Wish e Yahoo, o executivo comunitário vem hoje anunciar que todas estão a “adotar medidas para impedir fraudes na internet relacionadas com produtos falsos contra o vírus, como máscaras faciais, luvas e desinfetantes” no mercado ‘online’ da União Europeia (UE).

Na resposta dada à Comissão Europeia, o eBay, por exemplo, assegura ter já em curso “uma série de medidas para proteger os consumidores em toda a UE diante das práticas fraudulentas e enganosas relacionadas com a covid-19″.

Em concreto, desde o início do surto, a plataforma norte-americana indica ter já removido 600 mil anúncios falsos, ter eliminado 4,5 milhões de ofertas devido a um sistema automático de bloqueio de preços e ainda ter suspendido, de forma temporária ou definitiva, mais de 2.700 vendedores.

O eBay adianta ainda ter uma equipa dedicada a fazer uma monitorização manual destes anúncios 24 horas por dia, sete dias por semana, medida semelhante à adotada pela outra gigante norte-americana, a Amazon.

Respondendo à Comissão Europeia, a Amazon também aponta uma “monitorização proativa” dos anúncios, garantindo ainda estar a “aplicar agressivamente as políticas de proteção dos utilizadores”.