Já são vários os grupos ambientalistas franceses a acusar a Coca-Cola, responsável pela distribuição de bebidas nos Jogos Olímpicos Paris 2024, de uma visão "bizarra" e "surreal" de consciência ambiental. Em causa está o facto da empresa encher copos de plástico reutilizáveis com o conteúdo de garrafas de plástico de 50cl. Com isto acumula inúmeros sacos de garrafas vazias para reciclagem.

Segundo o jornal britânico The Guardian, ativistas ambientais sublinham que milhões de garrafas de bebidas (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuze Tea, entre outras) estão a ser despejadas desnecessariamente em milhões de copos de plástico o que resulta num duplo uso de plástico e que comparam a “greenwashing” (apropriação de virtudes ambientalistas por parte de organizações ou pessoas).

A empresa sublinha ao meio internacional que “apoia as ambições dos Jogos de reduzir o plástico de uso único” e estava comprometida em reduzir o desperdício. Além disso, informa que mais da metade das suas bebidas nos Jogos Olímpicos – 9,6 milhões – foram até agora “sem plástico de uso único” após instalarem 700 fontes de refrigerante e fornecerem garrafas de vidro.

Apesar disto, a empresa sublinha que, onde as fontes de refrigerante não podem ser instaladas, cerca de 6,2 milhões de bebidas estão a ser servidas ao público a partir de garrafas de plástico recicladas, que são colocadas em copos reutilizáveis. A Coca-Cola fica assim com as garrafas vazias para garantir que todas são recicladas. A empresa diz que não pode instalar fontes de refrigerante em todos os locais dos jogos para conseguir as “melhores condições de segurança e qualidade dos alimentos”.

Em todos os locais de jogos desde do polo aquático no Centro Aquático ao ténis em Roland Garros, ou atletismo no Stade de France, os espetadores recebem um copo de plástico que pode ser devolvido para resgatar um depósito de 2 euros. Isto causou espanto de muitos ao ver que acabam por ser enchidos com uma garrafa de plástico do refrigerante ou água que compraram.