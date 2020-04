A ADENEX acusa ainda o Conselho de Segurança Nuclear de permitir esse tipo de comportamento.

"Em 14 de abril, começou o desligamento obrigatório do núcleo da Unidade I da central nuclear de Almaraz, programada para 15 de março e adiada até que o estado de alarme passasse. Portanto, o CSN (Conselho de Segurança Nuclear) autorizou isso em abril, após o primeiro período de alerta", refere, em comunicado, a ADENEX.

Os ambientalistas denunciam este "comportamento imprudente" dos proprietários da central nuclear de Almaraz e acusam o Conselho de Segurança Nuclear (CSN) espanhol de o permitir.

A central nuclear de Almaraz tinha anunciado, no dia 20 de março, o atraso no início do próximo reabastecimento da Unidade I até que as condições sócio-sanitárias geradas pela epidemia de Covid-19 o possibilitem.