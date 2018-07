Críticas à atuação do Governo relativamente às hidroelétricas e à indústria petrolífera também constam do documento assinado pela Acréscimo - Associação de Promoção ao Investimento Florestal, pela Alvorecer Florestal - Movimento pela Floresta Autóctone, pelo GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, pelo Movimento Gaio - Associação de Defesa do Ambiente e pelo proTEJO - Movimento Pelo Tejo.

"Vocês estão a visitar um país que é um campeão mundial não em futebol, mas em fogos florestais", lê-se na carta dirigida ao ex-presidente dos Estados Unidos da América e também ao premiado com o Nobel da Paz Mohan Munasinghe, à ex-diretora geral da UNESCO Irina Bokova e ao conselheiro económico político Juan Verde.

"Em proporção à sua área, não há nenhum país no mundo inteiro que tenha fogos mais severos, que queimam as nossas paisagens a cada ano e que passaram a matar pessoas desde há pouco. Em proporção com a sua área, Portugal tem a maior densidade de plantações de eucalipto no mundo inteiro, espécie que é bem conhecida por promover o fogo e até se chama ‘árvore-gasolina' na sua terra natal", realça o documento.

Os ambientalistas portugueses referem ainda que, de acordo com o observatório Global Forest Watch, e mesmo sem considerar as plantações, "entre 2001 e 2014 Portugal teve a quarta maior percentagem de perda de coberto florestal, ficando nos rankings apenas atrás da Mauritânia, do Burkina Faso e da Namíbia".