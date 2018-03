A equipa de inativação de engenhos explosivos da GNR não detetou qualquer objeto suspeito no Tribunal de Penafiel, disse à Lusa fonte daquela autoridade policial, numa alusão a uma ameaça da bomba recebida ao início da tarde de hoje.

“Fizemos a monitorização e vistoria no Tribunal de Penafiel com uma equipa de inativação de engenhos explosivos e não foi detetado nenhum objeto”, disse fonte das relações públicas da GNR do Porto, acrescentando que se deram como concluídas as diligências pelas 16:00.

A ameaça de bomba, conhecida cerca das 14:30, obrigou à retirada de todo o pessoal das instalações do tribunal, confirmou à Lusa fonte policial.

A GNR ativou uma brigada de inativação de engenhos explosivos para avaliar a situação no local e pelas 16:00 concluiu as diligências.

Em redor do tribunal, que é sede da comarca do Porto Este, foi montado um cordão de segurança, enquanto decorria a operação policial.