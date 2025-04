O Vaticano informou esta manhã que a primeira Congregação Geral juntou cerca de sessenta cardeis. Nesta reunião, "que começou com um momento de oração pelo Papa Francisco e o juramento de fidelidade às normas relativas à vacatura da Sé Apostólica", foram decididas as datas da transladação e do funeral.

"A segunda Congregação Geral terá lugar amanhã à tarde, quarta-feira, 23 de abril, às 17 horas. A missa fúnebre de domingo, 27 de abril, na Praça de São Pedro, será presidida pelo Cardeal Pietro Parolin. Será a segunda das Novenas, as seguintes serão celebradas todos os dias às 17 horas", diz ainda a Santa Sé.

É ainda explicado que "foram sorteados os três cardeais da Comissão que assistirá o Camerlengo: o Cardeal Parolin, o Cardeal Ryłko e o Cardeal Baggio".

Pietro Parolin, italiano, é o atual secretário de Estado do Vaticano; Stanisław Marian Ryłko, polaco, é o Arcipreste da Basílica de Santa Maria Maior, e Fabio Baggio, italiano, é o secretário adjunto do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral para a Secção de Migrantes e Refugiados.

De recordar que estes cardeais auxiliam o camerlengo na gestão dos bens e direitos temporais da Santa Sé e na tomada de decisões importantes durante o período de Sede Vacante.