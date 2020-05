Segundo o sindicato, o recurso ao 'take-away', fórmula encontrada pelos 29 trabalhadores daquele espaço histórico do Porto para evitar o encerramento assim que o Governo mandou fechar restaurantes, para evitar a propagação do novo coronavírus, "degradou" as condições em que estão a operar.

"Os trabalhadores, no quadro epidémico existente, conseguiram com a venda de refeições em serviço de 'take-away', receber 450 euros por conta do salário de abril, mas estão por pagar faturas de água, luz, gás e renda, pois não há fundo de caixa suficiente e a gerência recusa pagar", lê-se na nota de imprensa.

No mesmo comunicado, o sindicato recorda que "gerência da Cervejaria Galiza não cumpriu a promessa feita no Ministério do Trabalho de meter um processo de insolvência controlada e recuperação da empresa" deixando, assim, "ao abandono a situação dos trabalhadores da Galiza".

O sindicato informou ainda que "um credor requereu a insolvência da empresa no passado dia 21 de abril, mas até à data a empresa não foi notificada", facto que considerou ser "muito estranho".