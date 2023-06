A Casa Branca exortou hoje os americanos com saúde vulnerável a "tomarem precauções" face à deterioração da qualidade do ar na costa leste dos Estados Unidos, em consequência dos incêndios no Canadá.

"Pedimos a todos nas áreas afetadas que estejam atentos às condições locais. Certifique-se de que vizinhos, amigos, familiares estão bem. Tome precauções, especialmente se tiver algum problema de saúde", disse a porta-voz do executivo americano, Karine-Jean Pierre. Questionada sobre a receção nos jardins da Casa Branca prevista para quinta-feira, Karine-Jean Pierre indicou não haver mudança a anunciar, mas especificou que os serviços do presidente "continuam a monitorizar a situação". Quebec, no Canadá, tornou-se no epicentro dos incêndios florestais que atingem o Canadá e que se espera levem à retiradas de suas casas de milhares de pessoas nas próximas horas. Este ano, no Canadá registaram-se 2.293 incêndios florestais e cerca de 3,8 milhões de hectares ardidos, acima da média das últimas décadas. Além de cidades canadianas, zonas dos Estados Unidos, incluindo Nova Iorque, entraram hoje em estado de alerta por causa da poluição do ar, que levou escolas a encerrar recreios e desportos ao ar livre. Bombeiros e equipamentos americanos foram enviados para o Canadá, segundo Karine-Jean Pierre.