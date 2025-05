“Há sítios que nunca estão à venda”, disse Mark Carney, depois de Donald Trump ter insistido na ideia de que seria melhor que o país vizinho se tornasse um estado norte-americano, alegando que esse cenário seria um “casamento maravilhoso”.

Perante a declaração de rejeição desse cenário por parte do novo chefe de Governo do Canadá, Trump ripostou: “nunca se deve dizer nunca”.

Horas antes da chegada de Carney à Casa Branca, Trump tinha repetido ameaças ao Canadá nas redes sociais, mas recebeu o primeiro-ministro canadiano de forma hospitaleira, na Sala Oval.

“Só quero felicitá-lo”, disse Trump a Carney sobre a recente vitória nas eleições canadianas, quando se encontraram perante os jornalistas.

Mas, pouco antes da chegada de Carney, Trump disse nas redes sociais que os Estados Unidos não precisavam de nada do vizinho do norte.

“Quero muito trabalhar com ele, mas não consigo compreender uma verdade simples: por que é que os Estados Unidos estão a subsidiar o Canadá em 200 mil milhões de dólares [cerca de 180 mil milhões de euros] por ano, além de lhe dar proteção militar gratuita e muitas outras coisas?”, escreveu Trump na rede Truth Social.

“Não precisamos dos carros deles, não precisamos da energia deles, não precisamos da madeira deles, não precisamos de nada que eles tenham, além da amizade deles, que esperamos manter sempre”, acrescentou Trump, na mensagem.

Já na Sala Oval da Casa Branca, o Presidente norte-americano voltou a insistir na necessidade de os Estados Unidos deixarem de subsidiar o Canadá através de acordos comerciais “muito danosos”.

Trump insistiu que o país vai deixar de precisar de alumínio oriundo do Canadá e vai aplicar tarifas à importação de carros do país vizinho, mostrando-se disponível para discutir todos estes temas, “de forma amistosa” com o Governo de Carney.

O líder norte-americano anunciou que os dois países vão iniciar conversações no próximo ano para renegociar o tratado de comércio da América do Norte, que envolve EUA, Canadá e México (USMCA, na sigla em inglês).

“O tratado tem sido muito eficaz e continua a ser muito eficaz, mas as pessoas precisam de o respeitar. E isso tem sido um problema. As pessoas não o respeitam”, explicou Trump no encontro da Sala Oval.

“Como sabem, expira em breve. E será renegociado muito em breve”, acrescentou o Presidente dos EUA, que sublinhou que o atual acordo comercial, que Trump liderou durante o primeiro mandato (2017-2021), representa uma melhoria em relação ao acordo anterior, o NAFTA, que criticou repetidamente.

O primeiro-ministro canadiano reconheceu que algumas partes desses acordos “vão mesmo ter de ser alteradas” e também se mostrou disponível para negociar com Washington os novos termos de comércio.

Sobre as tarifas aos automóveis que os EUA importam do Canadá, Carney disse que esse é um tema complexo, que terá de ser analisado e negociado no âmbito de um contexto de relações comerciais mais alargado.