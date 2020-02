“Quando se falava em maleitas, toda a gente combinava à mesma hora acenderem uma fogueira ao escurecer, na rua, à porta de cada pessoa. Iam então buscar molhos de mato verde, alecrim, urze, carqueja, rosmaninho e toda a gente fazia a fogueira à mesma hora”, contou à agência Lusa Fernando Quintas, antigo ferroviário e presidente de junta, com 74 anos.

Com a infeção provocada pelo Covid-19 detetado em Wuhan, na China, a causar preocupações a nível mundial, Fernando Quintas recorda a pneumónica, também conhecida por gripe espanhola, e como esta aldeia conseguiu escapar à epidemia mundial que surgiu no início do século XX.

O Amieiro está localizado no vale do Tua, junto ao rio, e era, na altura, uma terra que quebrava o isolamento com o comboio, que se apanhava na margem oposta, ou então percorrendo “a pé ou de burro” os 15 quilómetros por um antigo “caminho romano” até Alijó, no distrito de Vila Real.

O rio era atravessado de barco, mais tarde de teleférico e depois por uma ponte que foi levada pela cheia há quase 20 anos.

“O povo está aqui numa parte baixa, isolado por sete colinas”, descreveu.

No Amieiro dizem que ninguém foi infetado pela gripe espanhola e, segundo Fernando Quintas, “outras pessoas de outros lugares ainda aqui se refugiaram”.

“Nas aldeias à volta havia pessoas infetadas, mas aqui não houve ninguém, nem houve mortos provocados por essa doença. Não sei agora se foi do fumo ou se foi da posição geográfica em que o Amieiro se encontra”, afirmou.

Fernando Quintas ainda não tinha nascido, mas ouviu os relatos dos pais e dos avós e disse que a estratégia se manteve para “outras maleitas”.