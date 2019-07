"O destino da democracia e de tudo a que chamamos de 'civilização' depende da nossa capacidade, agora, para construirmos sociedades plurais e harmoniosas. Este será, estou certo, a grande obra deste século", afirmou o escritor, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Amin Maalouf agradeceu a distinção que lhe foi atribuída por um júri presidido pelo antigo chefe de Estado Jorge Sampaio e, numa curta intervenção em francês, defendeu que não se pode quebrar o princípio da universalidade em matéria de direitos fundamentais.

O escritor, autor de obras como "As Cruzadas Vistas Pelos Árabes" e do recente ensaio "O Naufrágio das Civilizações", afirmou que "a humanidade é uma só" e que "não há direitos inalienáveis para os habitantes de um continente e direitos diferentes para os habitantes de um outro".

"Há uma exigência de dignidade humana que transcende todas as diferenças, todas as filiações e todas as crenças seculares ou religiosas. No momento em que nos permitimos admitir, mesmo implicitamente, mesmo inconscientemente, que existem várias humanidades distintas, cada uma com suas próprias normas, perdemos toda a bússola moral e derivamos para a barbárie", advertiu.