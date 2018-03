“Nas últimas 24 horas, pelo menos 139 pessoas foram detidas unicamente por exercerem o direito às liberdades de expressão e de reunião”, alertou o subdiretor da AI para o Sul da Ásia, Omar Waraich, num comunicado da organização de defesa e promoção dos direitos humanos, com sede em Londres.

“As autoridades Maldivas estão a utilizar o estado de emergência como forma de intensificar a repressão”, sublinhou Waraich, que exigiu a libertação “imediata e incondicional” dos detidos.

A principal força da oposição, o Partido Democrático das maldivas (MDP, na sigla inglesa), confirmou as detenções e indicou que ocorreram durante uma manifestação em Malé, protesto que considerou o “maior de sempre”, contra o presidente do pequeno arquipélago, Abdullah Yameen, no poder desde 2015.

Segundo o MDP, milhares de oposicionistas saíram às ruas na noite de sexta-feira a exigir a demissão de Yameen, a libertação de presos políticos e a reabertura imediata do Supremo Tribunal de Justiça, encerrado desde 01 de fevereiro.