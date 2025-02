A conta de Instagram da Casa Branca assinala o Dia dos Namorados com um postal que aparentemente é típico da data. Cor de rosa, corações e a imagem de dois apaixonados. Mas os personagens em causa não são um casal, trata-se de Trump e Tom Homan, O antigo responsável pela imigração no primeiro mandato de Donald Trump e que neste mandato é o "Czar das Fronteiras".

A mensagem? Um poema típico de São Valentim, mas com uma mensagem pouco habitual. "As rosas são vermelhas, as violetas são azuis. Chega aqui ilegalmente e vamos deportar-te", em tradução livre.

Trump anunciou em novembro que "o antigo diretor da ICE e um bastião do controlo das fronteiras, Tom Homan, juntar-se-á à administração Trump, responsável pelas fronteiras da nossa nação”, escreveu o republicano.

Acrescentando que além de supervisionar as fronteiras sul e norte e “a segurança marítima e aérea”, Homan “será responsável por toda a deportação de estrangeiros ilegais de volta para o país de origem”.

A imigração ilegal tem sido uma das bandeiras do Presidente americano que promete deportações em massa.