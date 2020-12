Ana Gabriela Cabilhas, estudante de 23 anos do mestrado da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP), em parceria com a Faculdade de Ciências da mesma instituição, é a "nova presidente da direção da Federação Académica do Porto para o mandato 2021”, passando a ser “a segunda mulher na história da instituição” a presidir ao cargo, adiantou à agência Lusa fonte oficial da FAP.

A mesma fonte referiu que a candidata da lista M, a única que se apresentou ao sufrágio, obteve “21 votos” num universo de “25 votos validamente expressos”, tendo-se registado quatro votos em branco.

A nova presidente da FAP, que vai tomar posse do novo cargo na próxima quinta-feira, é natural de Albergaria-a-Velha, distrito de Aveiro, e elege o “emprego jovem digno e de qualidade” como a prioridade para o mandato de 2021.

“Neste momento difícil e, mais do que nunca, a FAP tem de estar ao lado dos recém-diplomados. Adicionalmente, com todos os desafios que a pandemia da covid-19 trouxe consigo, a promoção da cultura tecnológica através da Educação será um dos focos do próximo ano: a adaptação do ensino às exigências do novo panorama nacional, a melhoria dos métodos de ensino e aprendizagem, a utilização de novas ferramentas tecnológicas e a inovação pedagógica. Em suma, a nova Direção da FAP irá trabalhar para uma academia que estimule a participação democrática e a construção social, que integre e inclua todos os estudantes através de um ecossistema cultural e de uma ligação próxima à cidade”, lê-se numa nota enviada à agência Lusa.

Ana Gabriela Cabilhas integrou a Associação de Estudantes da FCNAUP em 2016/2017, tendo assumido a presidência daquela estrutura nos dois anos seguintes. Na FCNAUP foi ainda membro do Conselho Pedagógico e do Conselho Executivo. Em 2018, assumiu o cargo de vice-presidente da Mesa da Assembleia-Geral da FAP e em 2019 passou a integrar a direção da federação académica, tendo coordenado o projeto social e de voluntariado “FAP no Bairro”.

Em 2020, foi responsável pela pasta “Decidir o Futuro, Hoje!”, coordenando o Pólo Zero, o espaço que representa a porta da FAP para a cidade do Porto e que está localizado junto à Torre dos Clérigos.

Para além da nova presidente, José Neves, da Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, foi eleito tesoureiro da FAP, e Eduardo Moreira, da Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia do Porto, e João Pedro da Silva, da Associação de Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) da Universidade do Porto foram eleitos vice-presidentes.

A direção da FAP terá ainda como secretário-geral João Fonseca, da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (U.Porto), e como vogais Joana Cunha, da Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde, Diogo Pinto, da Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da U.Porto, Maria Beatriz Ferreira, da Associação de Estudantes da Católica Porto Business School, e Maria Inês Martins, da Associação de Estudantes da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da U.Porto.

A Federação Académica do Porto foi fundada em 1989 e é composta por 27 associações de estudantes representando cerca de 60 mil estudantes de várias instituições de ensino superior da Grande Área Metropolitana do Porto.