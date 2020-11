"Estou a cumprir 14 dias de isolamento profilático depois de, na semana passada, ter tido contacto com uma pessoa que entretanto soube estar infetada por covid", começou por explicar no vídeo publicado. "Mal me avisou, liguei à linha de Saúde 24 e devo dizer que tudo funcionou impecavelmente", frisou.

"Ontem, por determinação das autoridades de saúde, fiz o teste da covid e deu negativo", acrescentou, referindo que não teve "quaisquer sintomas".