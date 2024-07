A queda do andaime na Suíça, num prédio em Prilly, nos subúrbios de Lausanne, provocou quatro mortes. O acidente ocorreu cerca das 09:25 locais (08:25 em Lisboa).

Entre as vítimas mortais estão dois portugueses, uma pessoa de nacionalidade albanesa e uma outra vítima com nacionalidade ainda por apurar, disse fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao SAPO24.

O acidente provocou ainda oito feridos e os trabalhos de resgate prosseguem, uma vez que ainda há pessoas desaparecidas.

O ministério "não exclui" a possibilidade de ainda existiram mais vítimas portuguesas, já que muitos portugueses trabalham naquele local.

Segundo informação da polícia local, o Ministério Público está a investigar o sucedido.

"Os bombeiros de empresas especializadas estão a fazer tudo o que podem para estabilizar e fixar os andaimes ainda existentes nas outras três fachadas deste edifício de 19 andares e 60 metros de altura. Este trabalho é dificultado pelas más condições meteorológicas previstas para o final da tarde", é ainda referido.

A polícia informa ainda que "a zona envolvente ao edifício sinistrado continua interditada devido ao risco de queda".

No local estiveram pelo menos 180 operacionais, incluindo bombeiros, equipas especializadas em resgate, polícia e equipas para apoio psicológico.

O jornal suíço Le Temps noticiou, na sua página na Internet, que o acidente se poderá dever à queda de um monta-cargas, que arrastou os andaimes.

Segundo a imprensa suíça, um complexo desportivo nas imediações do local do acidente está a ser utilizado para prestar socorro aos feridos.