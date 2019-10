Davy Klaassen adiantou os forasteiros, aos 27 minutos, mas Sebastian Rode restabeleceu a igualdade, aos 55, e, aos 88, o internacional luso selou a reviravolta, num lance em que beneficiou do cabeceamento do compatriota Gonçalo Paciência para fazer a recarga eficaz.

Mas, em tempo de descontos (90+1 minutos), Milot Rashica, de grande penalidade, restabeleceu de novo a igualdade, que deixa o Eintracht, adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa, no nono lugar, com 11 pontos, contra oito do Bremen, 11.º.

Na frente da tabela, o Borussia Mönchengladbach assumiu a liderança, com 16 pontos, ao golear em casa o Augsburgo por 5-1, com tentos do suíço Denis Zakaria (dois minutos), de Patrick Herrmann (oito e 13), do francês Alassane Plea (39) e do também helvético Breel Embolo (83).

O conjunto de Mönchengladbach, que beneficiou, entre outros resultados, do desaire caseiro do ex-líder Bayern Munique (1-2 com o Hoffenheim, no sábado), segue com mais um ponto do que o Wolfsburgo, que hoje bateu em casa o Union Berlim por 1-0.

Um golo do avançado holandês Wout Weghorst, aos 69 minutos, foi suficiente para o anfitrião Wolsburgo ganhar ao conjunto que se estreia na “1. Bundesliga’ e subir ao segundo posto.