O presidente norte-americano diz que a medida deve entrar em vigor já no dia 1 de junho, através de uma publicação feita na sua Truth Social.

“O bloco europeu tem sido muito difícil de lidar”, escreveu, destacando ainda que “as nossas discussões com eles não estão a avançar”.

A proposta do aumento das tarifas visa pressionar a UE a retomar as negociações comerciais, que Trump diz estarem estagnadas.

A adoção de tarifas elevadas pode impactar o fluxo de importações e exportações entre os Estados Unidos e a União Europeia, afetando setores industriais e consumidores de ambos os lados.

Até ao momento, a UE recusou comentar as tarifas de Trump.

O braço de ferro entre Trump e a UE

Na Truth Social, o presidente destacou a preocupação particular com as "barreiras comerciais não monetárias", como as tem repetidamente designado, bem como com países ou blocos comerciais que registam défices comerciais com os EUA. Esses défices ocorrem quando os EUA compram mais a um parceiro comercial do que esse país compra aos EUA.

No ano passado, os EUA registaram um défice comercial de 236 mil milhões de dólares com a UE, segundo dados do Departamento de Comércio dos EUA, citados pela CNN, que acrescenta que esse valor é inferior aos números citados por Trump.

No que diz respeito às barreiras comerciais não monetárias, Trump criticou a UE por aplicar impostos sobre o valor acrescentado (IVA) e também impostos sobre serviços digitais (DST), e prometeu responder com mais medidas.

Os IVAs são impostos sobre o consumo que são calculados de forma a que os consumidores suportem todos os impostos incluídos na produção do produto final que compram. No entanto, quando a UE exporta bens para os EUA, por exemplo, o IVA é reembolsado. Por outro lado, quando os EUA exportam bens para a UE, esses bens são sujeitos a IVA.

Os DSTs tributam as receitas brutas que as empresas online obtêm ao oferecer serviços aos utilizadores. Um país com DST pode tributar todas as receitas arrecadadas por grandes empresas que operam online — mesmo que o negócio não seja lucrativo. Isso inclui receitas provenientes da venda de dados, publicidade, bem como pagamentos por subscrições, software e outros tipos de serviços online pagos pelos utilizadores.

As empresas americanas, nomeadamente as grandes tecnológicas como a Meta, Apple, Google, Amazon e Microsoft, são desproporcionalmente afetadas pelos DSTs, segundo um relatório publicado no ano passado pelo Serviço de Pesquisa do Congresso, uma entidade apartidária.

As últimas decisões

Trump também apresentou novas tarifas para os iPhones nos Estados Unidos de 25%.