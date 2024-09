"António Costa diz-nos simplesmente que as autoridades estão a investigar e apurarão responsabilidades políticas e criminais. Mas dá a entender que ele, enquanto chefe do Governo, não fez absolutamente nada para isso" - acusa.

"Quando teve conhecimento de um caso, enquanto era primeiro-ministro, que envolvia diretamente ex-membros do Governo e uma Secretaria de Estado das mais importantes do país, e um dos Secretários de Estado mais conhecidos do país, por ter sido um dos rostos da luta contra a Covid-19" continuou o lider do Chega concuindo que as respostas não esclarecedoras.

E resume: "o que aqui está encerrado neste documento mostra a absoluta inação de um primeiro-pinistro face a um caso com esta gravidade. Simplesmente se remete a dizer que não teve conhecimento, quando teve não fez nada, simplesmente deixou as autoridades seguir o seu caminho. Se não houvesse esta Comissão de Inquérito, nós podíamos ter a certeza que o governo de António Costa não tinha feito nada."

