A notícia foi avançada inicialmente pelo Correio da Manhã (CM). A confirmação de que testou positivo foi feita pelo próprio deputado ao jornal numa declaração por escrito.

"Sinto-me bem, mas tendo tido este domingo dois testes antigénio positivos decidir contactar a DGS, que me indicou que devo ficar em isolamento profilático. Amanhã [esta segunda-feira] realizarei um teste PCR", frisou.

Ao Público, adiantou ainda que não lhe foi administrada qualquer dose de uma vacina contra a covid-19, embora garanta estar sem sintomas.

Contacto com positivo terá ocorrido na sexta-feira durante uma manifestação do Chega no Porto.

André Ventura, de 38 anos, já cancelou toda a sua agenda para os próximos dias, devendo ser substituído em alguns eventos pelo vice-presidente do Chega, António Tânger.

Em entrevista à TVI, em junho, Ventura evitou comentar as ligações de apoiantes seus a movimentos negacionistas, como os "Médicos pela Verdade", e afirmou que o partido defende a saúde pública.

E quando foi questionado sobre o facto de ter surgido em manifestações públicas sem máscara, o presidente do Chega ironizou: "Se fossemos dizer que éramos negacionistas por não usarmos máscara... quem nunca pecou que atire a primeira pedra".

(Notícia atualizada às 17:19)