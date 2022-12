Andrew Tate, polémico influencer, foi detido na Roménia sob a acusação de tráfico humano, violação e formação de um grupo de crime organizado, confirmaram as autoridades.

Segundo o The Guardian, Tate, que foi banido de várias plataformas por comentários misóginos e discurso de ódio, foi detido juntamente com o seu irmão e dois outros suspeitos, após uma rusga às suas propriedades em Bucareste.

As autoridades referem que foram identificadas seis mulheres que foram alegadamente exploradas sexualmente.

"Os quatro suspeitos parecem ter criado um grupo de crime organizado com o objetivo de recrutar, alojar e explorar mulheres, forçando-as a criar conteúdo pornográfico destinado a ser visto em sites especializados por um custo", foi referido, estando todo o processo associado a "importantes somas de dinheiro".

Os irmãos Tate têm estado sob investigação criminal desde abril. Um porta-voz disse ao Daily Mirror que não podia fornecer quaisquer pormenores sobre os relatórios policiais, mas que "Andrew e Tristan Tate têm o maior respeito pelas autoridades romenas e vão ajudar sempre da forma que puderem".

Esta semana, Andrew Tate esteve envolvido numa polémica no Twitter com a ativista climática Greta Thunbert, depois de ter partilhado uma fotografia nas redes sociais ao lado de um carro topo de gama, como provocação à causa ambiental.

"Olá, Greta Thunberg. Tenho 33 carros. O meu Bugatti tem um motor w6 8.0L quad turbo. Os meus dois Ferraris 812 Competizione têm 6.5L v12s. Isto é apenas o começo. Por favor dá-me o teu endereço de e-mail para que possa enviar-te uma lista completa da minha coleção de carros e as suas respetivas enormes emissões", pode ler-se.

Greta Thunberg respondeu à provocação em tom irónico, disponibilizando um email fictício: "Envia-me um e-mail para smalldickenergy@getalife.com [em tradução livre, "energiadepénispequeno@arranjaumavida.com"].

Depois desta discussão e da detenção de Andrew Tate, surgiram rumores online de que a polícia tinha sido avisada da presença do influencer na Roménia depois de este ter publicado um vídeo como nova provocação a Greta Thunberg, conta a BBC. Nas imagens é visível uma caixa de pizza de um restaurante local, o que poderá ter revelado a sua localização.

Após a detenção, Thunberg escreveu no Twitter mais uma mensagem em tom irónico: "Isto é o que acontece quando não reciclas as tuas caixas de pizza".

Quem é Andrew Tate e em que polémicas está envolvido?

Andrew Tate, kickboxer anglo-americano, posa com carros rápidos, armas e retrata-se como um playboy que fuma charutos. Segundo o Observer, passou da obscuridade à fama global na Internet em meses.

Cresceu em Luton, filho de um assistente de restauração e mestre de xadrez. Com 20 anos, Tate trabalhou como produtor de televisão enquanto treinava como kickboxer no ginásio local, continuando a lutar profissionalmente e a ganhar títulos mundiais.

Em 2016, a sua carreira voltada para o público parecia ter terminado quando ainda mal tinha começado: participou no Big Brother e foi expulso da casa devido a um vídeo em que aparecia a bater numa mulher com um cinto.

Um segundo vídeo surgiu pouco depois: Andrew dizia a uma mulher para contar os hematomas que aparentemente lhe causou. Tanto Tate como a mulher negaram a ocorrência de qualquer abuso e disseram que os clips em causa mostravam sexo consensual.

Mas a polémica não ficou por aqui e seguiu-se mais controvérsia, envolvendo publicações com comentários homofóbicos e raciais na sua página do Twitter.

Nos seus vídeos, diz que as mulheres devem ficar em casa, que não podem conduzir e que são propriedade do homem. Afirma também que as vítimas de violação devem "assumir a responsabilidade" pelos seus ataques, na sequência do movimento #MeToo, e fala sobre bater e asfixiar mulheres, destruindo os seus pertences e impedindo-as de sair de casa. Estas opiniões fizeram com que fosse impedido de entrar no Twitter.

Por tudo isto, os seus pontos de vista têm sido descritos como sendo de "extrema misoginia". Mas Tate, com 35 anos, não é uma personalidade marginal que se esconde num canto obscuro da Internet. Em vez disso, é uma das figuras mais famosas do TikTok: em julho, o seu nome foi mais pesquisado no Google do que o de Donald Trump ou Kim Kardashian.

E tal não foi por acaso. As provas obtidas pelo Observer mostram que os seguidores de Tate estão a ser aconselhados a inundar os meios de comunicação social com os seus vídeos, escolhendo os clipes mais controversos de modo a obter o máximo de envolvimento por parte do público.

Contudo, apesar da fama, Andrew Tate não tem conta no TikTok, pelo que os vídeos não são partilhados por si. A sua foto e o nome aparecem, mas por meio de outros.

Em causa estão contas administradas por membros da Hustler’s University, uma espécie de clube privado onde Tate promete que os seus membros podem ganhar até 100 mil dólares através de aulas sobre investimentos e recrutando mais pessoas, ganhando 48% da comissão por cada uma. E o valor aumenta se criarem polémica nas redes sociais, com conteúdos virais.