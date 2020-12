O anel, que acaba de entrar no livro do Guinness de recordes mundiais, foi batizado de "Marigold - O Anel da Prosperidade" e mostra um intrincado jogo floral, com um peso total de pouco mais de 165 gramas.

"É possível usá-lo e é confortável", disse o seu criador, Harish Bansal, de 25 anos.

Bansal declarou à AFP que teve a ideia há dois anos, quando estudava design de joias na cidade de Surat, o centro de diamantes da Índia.

O recorde anterior do número de diamantes num anel pertencia a outra criação indiana, com 7.801 pedras.

"O meu objetivo foi sempre superar 10.000 diamantes. Deitei fora muitos desenhos e conceitos durante dois anos, até escolher este", afirmou Bansal.

"Não temos planos de vendê-lo agora", disse "É uma questão de orgulho para nós. Não tem preço", completou.