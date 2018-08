A chanceler alemã, Angela Merkel, voltou hoje a afirmar o seu apoio à integridade territorial da Geórgia, durante uma visita ao país, 10 anos depois do reconhecimento pela Rússia de duas regiões separatistas da Geórgia.

“Na minha última visita à Geórgia, há dez anos, exigi a retirada das tropas russas”, disse a chanceler, referindo-se à visita que fez ao país em agosto de 2008, dias depois do fim da guerra de cinco dias entre Moscovo e Tbilissi pelas regiões da Ossétia do Sul e Abkházia.

“Hoje, naturalmente, continuo a favor da integridade territorial da Geórgia”, acrescentou, em conferência de imprensa.

Angela Merkel segue da Geórgia para a Arménia, onde vai estar na sexta-feira, e para o Azerbaijão, no sábado, onde vai apelar para “uma solução pacífica e consensualizada” para o conflito que opõe estas duas ex-repúblicas soviéticas do sul do Cáucaso que disputam o controlo da região separatista do Nagorno-Karabakh.