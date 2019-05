As dívidas aos fornecedores poderão vir a ser liquidadas "com os bens da empresa", acrescentou, revelando que 14 pessoas vão para o desemprego.

No ano passado, a Angelus TV desafiou os seus telespetadores a serem "padrinhos e madrinhas" do canal, doando algum dinheiro.

"Se 4.000 pessoas dessem 10 euros todos os meses, conseguiríamos suportar o canal”.

As doações não chegaram nem a metade. Com ordenados em atraso e sem um apoio regular da Igreja, o canal cumpre a última emissão na sexta-feira.

"Apesar dos ordenados em atraso, a equipa sempre vestiu a camisola e abraçou o projeto de ‘corpo e alma'. Mesmo com as dificuldades financeiras de cada um, todos se mantiveram fieis ao projeto e, ontem [quarta-feira], decidimos levar a emissão até ao dia 31 de maio, para informar quem esteve sempre connosco do encerramento", revelou Sandra Bastos.

O fim pode não se concretizar "se o investidor entretanto avançar com o dinheiro".