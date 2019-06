Na cerimónia de transferência do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos para o Conselho Superior da Magistratura, o ministro de tutela disse que o protocolo, hoje assinado, concretiza princípios da Constituição da República de Angola, como os da separação de poderes, da independência do poder judicial e da autonomia administrativa e financeira.

Segundo Francisco Queiroz, o processo de preparação de transferência começou no início da atual legislatura, com a nomeação de um juiz de carreira para dirigir a Direção Nacional de Administração da Justiça deste departamento ministerial.

"Com ele, pretendemos preparar aqui no Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos um quadro da magistratura judicial para conduzir a gestão administrativa, de recursos humanos e financeira dos tribunais, com o início do processo de autogoverno", disse Francisco Queiroz.

O governante angolano sublinhou que os tribunais, do ponto de vista jurisdicional, "sempre foram independentes e nenhum dos outros dois poderes se intromete nas decisões dos tribunais".

Com o ato de hoje, prosseguiu o ministro, os tribunais passam a ter autonomia administrativa, financeira, tecnológica, patrimonial e na gestão dos recursos humanos, áreas que se encontravam sob tutela do Governo, causando alguns transtornos ao funcionamento dos tribunais.