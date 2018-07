O relatório, denominado "Índice de Escravatura Global 2018" e que analisou 167 países, estima que o Brasil tenha 369.000 "escravos modernos", seguindo-se Angola com 199.000 e Moçambique com 152.000.

No 'ranking' dos países lusófonos seguem-se Portugal, com 26.000, Guiné-Bissau, com 13.000, Timor-Leste, com 10.000, Guiné Equatorial, com 7.000 e Cabo Verde, com 2.000 "escravos modernos". São Tomé e Príncipe não foi reportado.

O relatório revela ainda que, embora tenha o maior número de "escravos modernos", o Brasil é o país lusófono que apresenta menor percentagem de habitantes nesta situação, com 0,18%.

Timor-Leste, com 0,77%, é o país lusófono que apresenta mais "escravos modernos" por habitante, ocupando o 31.º lugar do 'ranking' presente no relatório.